UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
SLAVIA PRAG - SİVASSPOR 11'LER
Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor.
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Gradel, Angielski.
SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Slavia Prag - Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.