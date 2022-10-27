UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları oynandı. G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Cluj ile evinde karşılaştı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Slavia Prag ise Ballkani deplasmanında 1-0 kazandı. Bu sonuçlala Demir Grup Sivasspor, gruptan çıkmayı garantiledi.
İşte G Grubu'nda güncel puan durumu:
Sivasspor - 5 maç - 10 puan
CFR Cluj - 5 maç - 7 puan
Slavia Prag - 5 maç - 7 puan
Ballkani - 5 maç - 4 puan
G Grubu 5. hafta programı:
3 Kasım Perşembe: Slavia Prag - Sivasspor
3 Kasım Perşembe: Cluj - Ballkani