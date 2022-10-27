İşte UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'un 5. maçlar sonunda grubundaki puan durumu!

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları oynandı. G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Cluj ile evinde karşılaştı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Slavia Prag ise Ballkani deplasmanında 1-0 kazandı. İşte Sivasspor'un grubunda güncel puan durumu...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 23:59 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022- 00:07