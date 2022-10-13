UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vaduz sahasında Dnipro'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Vaduz - Dnipro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vaduz - Dnipro maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vaduz ile Dnipro kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vaduz - Dnipro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VADUZ - DNIPRO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Anderlecht maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.