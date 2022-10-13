UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde Rigas FS ile karşılaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - RIGAS FS İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka

Rigas FS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Rigas FS maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA ONUNCU SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında onuncu sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 9 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçta ise Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı.