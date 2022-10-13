UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Başakşehir, evinde Rigas FS'yi konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı. Mücadele sonrası turuncu-lacivertlilerin teknik sorumlusu Erdinç Sözer, "Grubu lider bitirmek istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maçtı. Grubu lider bitirmek kendi elimizde. Lider olarak son 16'ya gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, farklı galip geldikleri ve gruptan çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kan şekerindeki düşmesi nedeniyle açıklamalarda bulunan Erdinç Sözer, "Çok önemli bir maçtı. İlk maçımız Riga'da zor geçmişti, gol bulamadan berabere kalmıştık. 3-0 kazandık, gruptan çıkmayı garantiledik. Takımımızı tebrik ediyorum, elinden geleni yaptılar. Gol yemeden 3 gol atıp güzel galibiyetle tur atladık. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde gol yemeyen tek takım biziz. Takım olarak Avrupa'da ülkemizi böyle temsil ettiğimiz için takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Grubu lider bitirmek istiyoruz." diye konuşan Sözer, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Grubu lider bitirmek kendi elimizde. Lider olarak son 16'ya gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.