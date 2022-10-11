Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2022- 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022- 11:33
Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Buna göre Ballkani-Sivasspor karşılaşmasını Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek.
Başakşehir-RFS maçında ise Maltalı hakem Philip Farrugia düdük çalacak.
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