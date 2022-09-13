UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlardan Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina ile oynayacağı müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşmada Guadalupe Porras Ayuso ve Jose Antonio Garrido Romero ise yardımcılık görevini üstlenecek.

G Grubunda Demir Grup Sivasspor'un Romanya temsilcisi Cluj'a konuk olacağı karşılaşmada ise Hollanda'dan Allard Lindhout görev alacak. Müsabakada Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.