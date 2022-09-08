Vaduz - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vaduz - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. E Grubu'nda Vaduz evinde Apollon Limassol'ü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vaduz - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 12:10