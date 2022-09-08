Fiorentina - FK Rigas Futbola Skola (RFS) maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fiorentina - FK Rigas Futbola Skola (RFS) maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde İtalya Serie A ekibi Fiorentina, evinde RFS ile kozlarını paylaşacak. iorentina, UEFA Konferans Ligi grup aşamaları 1. haftasında, RFS'yi konuk edecek. Futbolseverler, "Fiorentina - RS maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi aramalarda bulunuyor. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 10:21