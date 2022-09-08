Fiorentina - FK Rigas Futbola Skola (RFS) maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
UEFA Konferans Ligi'nde İtalya Serie A ekibi Fiorentina, evinde RFS ile kozlarını paylaşacak. iorentina, UEFA Konferans Ligi grup aşamaları 1. haftasında, RFS'yi konuk edecek. Futbolseverler, "Fiorentina - RS maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi aramalarda bulunuyor. İşte detaylar...
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 10:21
UEFA Konferans Ligi grup aşamaları 1. maçında Fiorentina evine RFS'yi ağırlıyor.
Futbolseverlerin merakla beklediği müsabaka, 8 Eylül Perşembe akşamı oynanacak.
FIORENTİNA - FK RIGAS FUTBOLA SKOLA (RFS) MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fiorentina - RFS maçı, Perşembe günü 19.45'te başlayacak. Mücadele, EXXEN'den naklen yayınlanacak.
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