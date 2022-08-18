Vaduz - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Vaduz sahasında Rapid Wien'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Vaduz - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Vaduz ile Rapid Wien karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Vaduz - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VADUZ İLE RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vaduz - Rapid Wien maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.