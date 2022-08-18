UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turunda ilk maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, konuk ettiği Antwerp karşısında 54. dakikada Münir'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen 87. dakikada Almeida'nın golüne engel olmadı ve rövanş öncesi 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bu maçın rövanşı, 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Sonuçlar söyle:

Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1

RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre): 1-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0

Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika): 0-1

Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç): 3-0

Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya): 3-1

Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (TÜRKİYE) - Antwerp (Belçika): 1-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg): 2-0

FCSB (Romanya) - Viking (Norveç): 1-2

Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan): 1-2

Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 4-2

West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka): 3-1

Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova): 1-2

Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda): 2-1

Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya): 1-1

Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta): 4-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz): 4-0