Başakşehir ile Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika spor haberleri... Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ile arabam.com Konyaspor'un, 3. ön eleme turundaki rakiplerini geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakipleri belli oldu. Çekilen kuranın ardından Medipol Başakşehir play-off'a yükselirse Lillestrom-Royal Antwerp galibi ile, arabam.com Konyaspor ise play-off'ta Neftçi PFK - SK Rapid Wien galibi ile karşılaşacak.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 15:19 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 15:31