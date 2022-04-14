PAOK - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PAOK - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, PAOK - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Marsilya maçı 14 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.