Roma 1-1 Vitesse (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Roma, Vitesse ile 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale adını yazdırdı. Vitesse'nin golünü 62. dakikada Maximilian Wittek kaydetti. Roma'nın golü 90+1. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 01:09
Vitesse'nin golünü 62. dakikada Maximilian Wittek kaydetti. Roma'nın golü 90+1. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.
İlk maçın avantajıyla turu geçen Roma, UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.