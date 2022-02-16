UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Slavia Prag'da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl açıklamalarda bulundu. Köstl, "Hocanın burada olmaması üzücü. Alışık olmadığımız bir durum. Ancak sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Telefon görüşmesi yapıyoruz. Toplantı yapacağız. Maç öncesi ve devre arasında da kendisiyle görüşeceğiz. " dedi.

Fenerbahçe 'ye konuk olacak Slavia Prag 'da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl, Ülker Stadı 'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelemeyen teknik direktör Jindrich Trpisovsky'nin eksikliğini hissettiklerini belirten Köstl, "Hocanın burada olmaması üzücü. Alışık olmadığımız bir durum. Ancak sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Telefon görüşmesi yapıyoruz. Toplantı yapacağız. Maç öncesi ve devre arasında da kendisiyle görüşeceğiz. Belki maç sırasında bu eksikliği yaşayacağım. Ama yapabilecek fazla bir şey yok. Başa gelen çekilir. Yarın elimden geleni yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Çek çalıştırıcı, "Bu kadar büyük bir kulübe karşı oynayacağımız için şanslıyız. Çok güzel bir statta oynayacağız. Fenerbahçe'ye karşı hazır olduğumuzu hissediyorum. Epeyce analiz yaptık ve maçlarını izledik. Oyun güçlerini çok iyi biliyoruz. İleride tehlikeli oyunculara sahip bir takım. Valencia çok tehlikeli bir oyuncu. Vites arttığında ona yetişmek imkansız. Her türlü duruma hazırız. Savunmada açıklar verebilen bir takım. İyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir şansımız var. Eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyor. Bu eksikleri lehimize çevirerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Jaroslav Köstl, devre arasında önemli oyuncuları Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu'nun takımdan ayrıldığının hatırlatılması üzerine ise şu görüşleri paylaştı:

"Herhangi bir stres yaşamıyoruz. Her başarılı sezonların ardından birçok oyuncumuzu sattık. Kadromuzda yenilemeler yaptığımız için başarıların devam ettiğini görüyoruz. Devre arasında bazı oyuncular kaybettik ama yeni oyuncular geldi. Genç isimler var. Bu futbolcuların potansiyelleri çok yüksek. Genç oyuncularımızın kendilerini göstereceklerine inanıyoruz."