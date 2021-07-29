29 Temmuz 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Sivasspor - Petrocub CANLI | (Sivasspor - Petrocub canlı anlatım)

Sivasspor - Petrocub | CANLI
KONFERANS LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk ediyor. Yiğidolar, rakibini ilk maçta 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor - Petrocub mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Sivasspor, Petrocub'ı konuk ediyor. Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - PETROCUB İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet, Hakan, Fajr, Jorge Felix, Sefa, Pedro Henrique, Kayode

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros

SİVASSPOR - PETROCUB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Petrocub maçını Rus hakem Kirill Levnikov yönetiyor. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KONFERANS LİGİ HABERLERİ
Sivasspor - Petrocub | CANLI Sivasspor - Petrocub | CANLI
Sivasspor'dan ülke puanına büyük katkı! Sivasspor'dan ülke puanına büyük katkı!
Yiğido avantajı kaptı! Yiğido avantajı kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör