Kocaelisporlu futbolculardan Fenerbahçe açıklaması

Kocaelisporlu futbolcular Onurcan Piri ve Mustafa Ege Bilim, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Üst sıralardaki yerlerini korumak istediklerini belirten Onurcan Piri, taraftar desteğine dikkat çekerek tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Kocaelispor'un kalecisi Onurcan Piri, Süper Lig'de yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirterek, "Üst sıraları zorlayan bir takım haline geldik ve orada kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-siyahlı futbolcular Onurcan Piri ve Mustafa Ege Bilim, karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ONURCAN PİRİ: ORADA KALICI OLMAK İSTİYORUZ

Ligde yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini belirten Piri, "Takım olarak zaten her hafta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da o haftalardan birisi. İyi çalışıyoruz. Hocamız maçlarla ilgili uyarılarda bulunuyor ve hafta içi de onlara yönelik çalışıyoruz. Bizim için de önemli çünkü bir ivme yakaladık. Üst sıraları zorlayan bir takım haline geldik ve orada da kalıcı olmak istiyoruz. Bu maç da o maçlardan birisi. Özellikle hocamızın da bizimle olan konuşmalarında belirttiği gibi kaybedecek çok şeyimizin olduğu bir maç bizim için. O yüzden bunun için çabalıyoruz ve en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAPALI GİŞE OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe karşılaşmasında taraftar desteğinin önemine değinen Onurcan Piri, "Sadece bu maç özelinde değil, her maçta olduğu gibi taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Kapalı gişe oynayacağımızı düşünüyorum. Onların desteği bizim için çok önemli. Onlardan o gücü aldığımızda biz de sahada daha fazlasını veren, vermek isteyen bir takım haline geliyoruz" diye konuştu.

"YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğine ilişkin konuşan Onurcan, "Hoca değişikliği yapan tüm kulüpler bir reaksiyon gösterir. Ben futbolcuyum, sadece performansla alakalı yorum yapabilirim. O konu beni aşar. Biz de yukarıları yakalamış, orada kalmak isteyen bir takım reaksiyonuyla sahada olacağız. Kazanmak istiyoruz tek amacımız bu. 3 puanımızı alıp yukarılarda da yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

MUTAFA EGE BİLİM: ÖNCELİĞİMİZ 3 PUAN

Takımın yükselen performansının takım içerisindeki havaya da yansıdığını belirten Mustafa Ege Bilim ise, "Yükselen bir formumuz var. Takım içindeki havaya da yansıdı bu. Milli ara içerisindeydik. Bu hafta ve geçen hafta hazırlıklarımıza devam ettik. İnşallah hafta sonu da puan veya puanlar almak istiyoruz. Önceliğimiz 3 puan. İnşallah sağ salim çıkacağız. Taraftarlarımızın stadı bu hafta doldurmasını bekliyoruz. Desteklerini her zaman arkamızda istiyoruz. Umarım öyle olur" diye konuştu.

"SAHADA OLDUĞUM HER DAKİKA..."

Fenerbahçe karşılaşmasında forma şansı bulup bulamayacağıyla alakalı da Bilim, "Ben süre aldığım her dakika elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sahada olduğum her dakika canımı dişime takmaya çalışıyorum. Ben ve benim gibi 5-6 arkadaşım hocamızın da desteğiyle burada idmanlara çıkıyoruz. Hocamız bize çok yardımcı oluyor. Sadece benim için değil, diğer kardeşlerim için de gerçekten herkese aynı şekilde, aynı desteği vermeye çalışıyor. Bu sene de daha çok genç oyuncu forma şansı bulmaya başladı. Genç bir takımız. İnşallah böyle devam eder" dedi.