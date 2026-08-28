Kocaelispor Florian Aye transferini açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 29 yaşındaki Fransız santrfor Florian Aye'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.
Kulubün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Florian Aye'nin kulübümüze nihai transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonuna tescilli Servette FC ile mutabakata varılmış olup futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Aye, geçen sezon Servette ile çıktığı 28 maçta 12 gol attı.
Kocaelisporumuza hoş geldin Florian Aye! 💪🏻— Kocaelispor (@Kocaelispor) August 28, 2026
Futbolcu Florian Aye'nin kulübümüze nihai transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonu'na tescilli Servette FC ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar… pic.twitter.com/MgrynSJyAN