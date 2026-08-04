Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Habib Ali Keita açıklaması: Bir kıza aşık olmuş, yurt dışına kaçmış!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelisporlu futbolcu Habib Ali Keita, takımının kampından izinsiz ayrılarak yurt dışına gitti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kamptan izinsiz ayrılarak kadro dışı bırakılan Habib Ali Keita’nın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anlatılana göre orada bir kıza aşık olmuş ve onun için gitmiş. Keita’ya 1 ay süre verdik, özür dilerse durumunu yeniden değerlendiririz" dedi.

Süper Lig takımlarından Kocaelisporlu futbolcu Habib Ali Keita, takımının kampından izinsiz ayrılarak yurt dışına gitti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kamptan izinsiz ayrılarak kadro dışı bırakılan Habib Ali Keita'nın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anlatılana göre orada bir kıza aşık olmuş ve onun için gitmiş. Keita'ya 1 ay süre verdik, özür dilerse durumunu yeniden değerlendiririz" dedi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yeşil-siyahlı ekipte kamptan izinsiz ayrılarak kadro dışı bırakılan futbolcu Habib Ali Keita ile ilgili açıklamalarda bulundu. Keita'nın yurt dışına çıkış sebebini açıklayan Başkan Durul, "Habib Keita, anlatılana göre orada bir kıza aşık olmuş ve onun için gitmiş. Akıl tutulması. Bu yüzden Türkiye'de değil, yurt dışında oynamak istiyor. Keita'nın transfer sürecini yakından takip ederek menajeriyle temaslarımız sürüyor. Keita'ya bir ay süre verdik. Bu süreçte kendisine kulüp bulmasını bekliyoruz. Sürenin sonunda geri dönerse durumunu yeniden değerlendiririz. Şu an için verilmiş kesin bir karar yok" diye konuştu.

'PİŞMAN OLUP ÖZÜR DİLERSE YENİDEN DÜŞÜNÜRÜM'

Oyuncunun takıma geri dönme ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını da kaydeden Durul, Kocaelispor'un menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu söyledi. Durul, "Şahsen Keita gibi kaliteli bir oyuncunun yaptığı hatadan dolayı pişman olduğunu ifade etmesi ve özür dilemesi halinde oturup yeniden düşünürüm. Eğer Kocaelispor'un çıkarlarına hizmet edecek bir durum söz konusu olursa affedilerek yeniden takıma kazandırılmasını isteyebilirim. Sonuçta bizim önceliğimiz her zaman Kocaelispor'un menfaatleridir." İfadelerini kullandı.