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Onuachu adım adım Trabzonspor'a! İmza an meselesi Onuachu adım adım Trabzonspor'a! İmza an meselesi 17:57
Dzeko o takımla anlaşmaya çok yakın! Dzeko o takımla anlaşmaya çok yakın! 15:16
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 14:43
Al Hilal'den transferde olay hamle! Osimhen'den sonra... Al Hilal'den transferde olay hamle! Osimhen'den sonra... 13:05
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De Bruyne'den F.Bahçe'ye müjde! De Bruyne'den F.Bahçe'ye müjde! 10:57
G.Saray'dan müthiş plan! Osimhen'in yerine... G.Saray'dan müthiş plan! Osimhen'in yerine... 09:14
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