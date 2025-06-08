Sarı-kırmızılı ekiptan yapılan açıklamada: "Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE KAYSERİSPOR'UN PAYLAŞIMI