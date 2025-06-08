Sarı-kırmızılı ekiptan yapılan açıklamada: "Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE KAYSERİSPOR'UN PAYLAŞIMI
Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz #BellonaKayserispor pic.twitter.com/I9HL9daQ3i— Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) June 8, 2025