Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BELLONA KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, D. Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, A. Karimi, Miguel Cardoso, Kartal Yılmaz, M. Bourabia, C. Mane, Hasan Ali Kaldırım, D. Nazon
TÜMOSAN Konyaspor: J. Slowik, Adil Demirbağ, Guilherme, R. Bazoer, N. Boranijasevic, Tunahan Taşçı, M. Jevtovic, Oğulcan Ülgün, D. Aleksic, Yusuf Erdoğan, B. Kramer
BELLONA KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?
Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor 8 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.