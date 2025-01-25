Trendyol Süper Lig takımlarından Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.