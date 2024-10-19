Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER:
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Mane, Boa Morte, Bahoken
Gaziantep: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Lungoyi, Maxim, Okereke
KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor - Gaziantep FK maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.