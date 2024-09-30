Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan flaş açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Federasyon ve MHK'ya buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlarımıza verirlerse o zaman daha değişik konuşurum. Lütfen vermesinler. Bu hakem geçen sene iki Galatasaraylı çarpışıyor faul veriyor, dönüyor top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında VAR hakemi, nizami golü ofsayt diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi; Atilla Karaoğlan'a ben amatör maç yönettirmem. Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Tabii Fener yendi, Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş'ın 3 puan alması lazım. Aldı. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İlk yarı oynadığımız futbol hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum. Sevinsinler, çok mutlu olsunlar: Hakeme rağmen Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın, delikanlı gibi konuşalım" ifadelerini kullandı.