Kayserispor Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Kayserispor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı.

Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın yeni sezonda kadroda yeniden görmek istediği Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kartal Kayra, bugün saat 21.30'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelecek ve yarın takıma katılarak çalışmalara başlayacak.

Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 29 maçta forma giydi.