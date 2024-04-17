Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır galip gelemeyen Kayserispor, ligin 33'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular antrenmanda istasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile futbolcular Bilal Bayazit ve Dimitrios Kolovetsios antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu dönemde her maçın zor olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "İyi hazırlanıyoruz. Geldiğimizden itibaren sadece Kasımpaşa maçında oyunu verdik ve mağlubiyeti hak ettik. Onun dışında ne oyunu ne de topu verdik. Şansızlığımız var. Çok gol kaçırıyoruz. Sanıyorum ki Türkiye Ligi'nde en fazla gol kaçıran takımız. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Her puanın gerekli olduğu riskli haftalara geldik. Ben umutluyum. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Daha iyi olacağız" diye konuştu.

"MAÇA İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Trabzonspor maçına değinen Yılmaz, "Trabzonspor maçına gelince çok zor bir maç. Trabzonspor çok büyük, çok değerli bir camia. Kendi evimizde oynuyoruz. Taraftarımızın önünde bu riskli dönemlerde onların bizi destekleyeceğini biliyoruz. Maça iyi bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Taraftarın Bilal Bayazit'in milli takıma davet edilmesi gerektiği ile ilgili paylaşımların sorulması üzerine Burak Yılmaz, "Gönül ister ki hem Bilal Bayazit hem de Gökhan Sazdağı milli takıma gitsin. İyi oynayan isimlerimiz gitsin. Orada bir hoca, onun da bir tercihi var. Hocanın tercihlerine saygı duymak zorundayız. Benim gönlümde Gökhan ve Bilal'in orada olmasından yana hak ettiklerini de düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Belki 4'üncü 5'inci durumda olsaydık başka olurdu ama şu an sıkıntılı durumdayız. Her tercihe saygı duymak zorundayız, çünkü orada bir hoca var" yanıtını verdi.

BİLAL BAYAZİT: BENİM DE GÖNLÜM MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAK İSTER

Kaleci Bilal Bayazit ise, "Zorlu bir maç olacak. Trabzonspor çok iyi bir takım. İyi hazırlanıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. İnşallah da 3 puanı alabiliriz" açıklamasında bulundu.

Taraftarın kendisinin milli takımda görmek istediği paylaşımların sorulması üzerine Bilal, "Onlardan Allah razı olsun. Elimden geldiği kadar iyi performans sergilemeye bakıyorum. Çok çalışıyorum. Her gün kendimi geliştirmek istiyorum ve inşallah sezon sonuna kadar böyle devam edebilirim. Benim de gönlüm milli takıma çağırılmak ister. Ama her şeyde bir hayır vardır. İnşallah bir gün olur" cevabını verdi.

KOLOVETISOS: HER ŞEY İYİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

Defans oyuncusu Dimitrios Kolovetsios da, "Bizim için her şey iyi bir şekilde ilerliyor. Önemli bir mücadeleden, Adana Demirspor maçından çıktık. Geçen maç motivasyon ve psikolojimiz açısından önemliydi. Bu hafta Burak hoca ile çok iyi çalışıyoruz. Bu hazırlıkların hepsi Trabzonspor maçına hazır olmamız adına" dedi.