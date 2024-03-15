Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelen Mondihome Kayserispor'da kırmızı kart gören Arif Kocaman 2 maç ceza aldı. İşte detaylar...

Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ceza verildi.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kayserispor - Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kart neticesinde PFDK'ya sevk edilen Kayserisporlu Arif Kocaman'ın cezası belli oldu. PFDK; sarı kırmızılı takımın stoper futbolcusu Arif Kocaman'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübü sporcusu Arif Kocaman'ın 10.03.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Hatayspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Arif Kocaman, ligin 30. haftasında Alanyaspor ve ligin 31. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.