Kayserispor Rize'de 5 maçtır kazanamıyor Kayserispor, Rizespor ile son 5 sezonda deplasmanda oynadığı Süper Lig maçlarından puan alamıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Karadeniz'den puansız döndü. Sarı Kırmızılılar Rizespor ile son 5 sezonda Rize'de oynadığı maçlardan puan alamadı. Süper Lig'de dahil iki takım arasında Karadenizde oynanan son 5 maçta ev sahibi ekip galip geliyor. Rakibi ile sahasında oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Kayserispor, aynı başarıyı deplasman maçlarında gösteremiyor. Kayserispor, son 3 maçında rakibine gol dahi atamazken, 5 maçta kalesinde 11 gol gördü.

İKİ TAKIM ARASINDA RİZE DİDİ STADINDA OYNANAN SON 5 MAÇ VE SONUÇLARI ŞÖYLE:

2023/2024 Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-0

2021/2022 Çaykur Rizespor-Kayserispor 1-0

2020/2021 Çaykur Rizespor-Kayserispor 1-0

2019/2020 Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-2

2018/2019 Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-0