Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, galibiyetten dolayı Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Maçın istedikleri gibi geçmediğinin altını çizen Vukas, "Rakibimiz sahada bizden daha agresifti. Biz ise istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. En kısa sürede bu maçı unutmamız gerekiyor. Bundan daha iyisini önümüzdeki haftalarda yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İki ekibin de mücadele ettiğini vurgulayan Vukas, "Mücadele gücü yüksek maç oldu. Rakibimiz mücadele kısmında bizden iyiydi. Çok fazla geçiş oldu. Bu maçı en kısa zamanda unutmamız lazım. Yaptığımız iyi ve kötü şeyler oldu oyun içinde. Bunları analiz edip önümüzdeki maçlara çok daha iyi hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde her maçın zor olduğunu anlatan Hari Vukas, "Her maç mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Ligde maç maç odaklanmamız lazım. Önümüzdeki maçlar ligde hedeflerimiz açısından belirleyici olacak." diye konuştu.