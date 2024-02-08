Kayserispor'a büyük müjde! Transfer...
G.Antep ile Kayseri yenişemedi!
8 Şubat 2024 Döviz Kuru!
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (7 Şubat)
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