Mondihome Kayserispor 1-0 Corendon Alanyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Mondihome Kayserispor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini Kemen'in golüyle 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. maçını da kazandı.
Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2023- 22:07
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip rakibini Kemen'in golüyle 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. maçını da kazandı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 19 yaptı.
Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
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