Mondihome Kayserispor 1-0 Corendon Alanyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Mondihome Kayserispor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini Kemen'in golüyle 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. maçını da kazandı.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2023- 22:07