Kayserispor iki yabancı futbolcusu ile yeniden anlaşmaya vardı. Transfer tahtasının açılıp açılmayacağı henüz belli olmayan Kayserispor'da Joseph Attamah ve Majid Hosseini ile 2'şer yıllık anlaşmaya varıldı. Yurt dışında bulunan Majid Hosseini ve Attamah, Perşembe günü Kayseri'de olacak ve akşam antrenmanında takıma dahil olacak.

Hosseini, geride kalan sezon 25 Süper Lig 3 Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev aldı. 3 gol 1 asist ile oynayan İranlı futbolcu 6 sarı kart 1 kırmızı kart görmüştü. Attamah ise geride kalan sezonun ikinci yarısında takıma dahil olmuş ve 9 müsabakada 648 dakika forma giymişti.