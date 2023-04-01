Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası Çağdaş Atan: Bizim hayallerimiz...
Kayserispor, Süper Lig2in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Çağdaş Atan mücadeleyi değerlendirdi.
Kayserispor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 19:06
İŞTE ATAN'IN SÖZLERİ:
Ben hiçbir zaman hayal satmadım. Elimizde kalanlarla, bizde olmak isteyenlerle Kayserispor taraftarının istediği oyun, mücadele her zaman sahada olacak. Çünkü bizim hayal etmekten başka şansımız yok. Çünkü bizim hayallerimiz bütçelerden büyük."