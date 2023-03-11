Çağdaş Atan ve Ali Çamlıdan ayrılık iddialarına yanıt!

Adı bir süredir Trabzonspor ile anılan Çağdaş Atan için açıklamalar peş peşe geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın görevinden ayrılacağı iddialarına, "Deli saçması haberler" derken, Atan da, "Daha yeni geldik" diye cevap verdi.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2023- 14:25