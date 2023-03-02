Kayserisporlu futbolcular Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve kulüp menajeri Yunus Akbulut, Kayseri'ye gelen depremzede çocukları ziyaret etti.

Kayserisporlu futbolculardan Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve kulüp menajeri Yunus Akbulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'ye gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla ilgilenen futbolcular çeşitli hediye verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve Kulüp Menajerimiz Yunus Akbulut ülkemizde yaşanılan büyük deprem felaketleri sonrasında Hatay ve Kahramanmaraş'tan şehrimize gelen çocuklarımızı ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler takdim ettiler" ifadelerine yer verildi.

