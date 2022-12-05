Kayserispor kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Alman 3. Lig takımı Saarbrüken'i 2-1 mağlup etti.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor ilk hazırlık maçını oynadı. Antalya'da ikinci etap kamp çalışmalarını devam ettiren sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Almanya'nın 3. Lig takımlarından Saarbrüken ile karşılaştı. Sahaya Cenk Gönen, Attamah, Gökhan Sazdağı, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Ramazan Civelek, Carlos Mane, Mame Thiam, Gavranovic onbiri ile çıkan Kayserispor, henüz 1. dakikada Dave Gınase'nin golü ile yenik düştü. Bu golden 3 dakika sonra Ramazan Civelek ile beraberliği yakalayan Kayserispor, 36. dakikada da Mame Thiam'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

