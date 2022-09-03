Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar!

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar!

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Atan, "Yanlış planladığım için bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar" dedi.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 00:45