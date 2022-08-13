Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Kayserispor ile İstanbulspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - İstanbulspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalacak.