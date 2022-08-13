Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile İstanbulspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - İstanbulspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Campanharo, Bertolacci, Emrah, Gökhan, Gavranovic.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Duhan, Ali, Ferhat, Melih, Jetmir, Abazaj, İbrahim.
KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - İstanbulspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'de başladı. Mücadele BeIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.