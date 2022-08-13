Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında Kayserispor, evinde İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmayı başardı.
Maçta tek golü 4. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kayserispor 2. haftada 3 puan ile tanıştı.
Kayserispor haftaya Başakşehir'e konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
MAÇIN NOTLARI
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçıoğlu, İsmail Şencan, Ömer Faruk Turtay
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Campanharo, Bertolacci, Emrah, Gökhan, Gavranovic (57. dk.) Ramazan Civelek, (67. dk) Mensah (83. dk) Mustafa Pektemek, (84. dk) Ackah
İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Duhan, Ali, Ferhat, Melih, Jetmir, Abazaj, İbrahim, (58.dk) Muammer Sarıkaya, (58. dk) Ethemi, (67. dk) Miray Bağış (86. dk) Ebert
GOLLER: 4. dk Miguel Cardoso