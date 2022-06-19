Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktörlük için Çağdaş Atan'la prensip anlaşmasına vardı. Genç çalıştırıcı, sarı-kırmızılılara imza atmak için şehre geldi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Çağdaş Atan, bu sabah kente geldi.

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sonrasında Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varan Yukatel Kayserispor, genç teknik adamı Kayseri'ye getirdi. Sabah havayolu ile Kayseri'ye gelen Çağdaş Atan'ı takım genel menajeri Yunus Akbulut ile bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar Atan'a üzerinde Kayserispor ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamadaki "Hayallerimiz bütçelerden büyük." sözlerinin yazılı olduğu çiçek verdi. Çağdaş Atan'ın resmi imzayı yarın atması bekleniyor.