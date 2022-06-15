Çağdaş Atan Kayserispor yolunda!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı. Genç hocanın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 16:05