Çağdaş Atan Kayserispor yolunda!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı. Genç hocanın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kayserispor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.06.2022- 16:05
Kayserispor'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, İstanbul'da bulunan Başkan Berna Gözbaşı, Çağdaş Atan ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.
Bazı sorunları gidermeye çalışan Başkan Gözbaşı'nın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Çağdaş Atan'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.