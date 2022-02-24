Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde rutin olarak uygulanan Kovid-19 testinde profesyonel futbolcumuz Bilal Bayazit'in test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup karantina süreci takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.