Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde rutin olarak uygulanan Kovid-19 testinde profesyonel futbolcumuz Bilal Bayazit'in test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup karantina süreci takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kulübümüzde rutin olarak uygulanan Covid-19 testinde profesyonel futbolcumuz Bilal Bayazit'ın test sonucu pozitif çıkmıştır.— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) February 24, 2022
Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup karantina süreci takip edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/g7mr5PekVx