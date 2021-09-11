11 Eylül 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Son dakika spor haberi: Hikmet Karaman'dan Steven Caulker itirafı!

Karaman’dan Caulker itirafı! Maliyeti...
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma imza atacağı söylenen ancak son gün Gaziantep FK ile anlaşmaya varan Steven Caulker ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçeli Steven Caulker transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Maliyeti çok yüksek geldi" dedi.

Karaman, transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma imza atacağı söylenen ancak son gün Gaziantep ile anlaşan Caulker ile ilgili olarak açıklamalar yaptı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Aslında bir pozisyona mutlak suretle oyuncu almamız gerekiyordu. 20 yabancı vardı takımda. 14'e indirmemiz gerekiyordu. 6 tane oyuncunun sözleşmesini feshetmek veya takım bulmak bunlar kolay işler değil. Kulübü düşünmek lazım. 1 oyuncu alınca 2 oyuncu daha feshetmek gerekecek. Maliyetlere bir baktık. İnanılmaz bir maliyet. Yaklaşık 3 Milyon Avro civarında bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu da 30 Milyon para demek. Devre arasına kadar biz kendi içimizde bir şeyler yapıp daha çok çalışalım, alt yapıdan oyuncu çıkarmaya çalışalım, elimizdeki oyuncuları geliştirelim istedik. Biz bilinen bir oyuncu almak istedik. Ama oyuncunun menajeri bizimle son gününe kadar.. İş sıkışınca da başka kulübe gitti" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Emre Demir bombası! Menajeri duyurdu Emre Demir bombası! Menajeri duyurdu
Kayserispor’un transfer yasağı kalktı! Kayserispor'un transfer yasağı kalktı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör