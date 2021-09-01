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KAYSERİSPOR

Yukatel Kayserispor'a lisans engeli geldi | Son dakika spor haberleri...

Süper Lig ekibine transfer engeli!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a transfer yasağı geldi. Sarı-kırmızılılar Bilal Başacıkoğlu'na 4 milyon 300 bin TL ödeme yapmaması halinde bugünden itibaren transfer ettiği futbolculara TFF'den lisans çıkaramayacak. | Son dakika spor haberleri...

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a transfer engeli geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, geçmişte formasını giyen ve kulüpten alacağını tahsil edemeyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun TFF'ye başvurmasından ötürü kulübe lisans engeli geldi. Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'na 4 milyon 300 bin TL ödeme yapmaması halinde bugünden itibaren transfer ettiği futbolculara TFF'den lisans çıkaramayacak.

Bilal Başacıkoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilmiş ve 2 sezonda 33 maçta görev alırken 3 asist yapmış, sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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