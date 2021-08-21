Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Oyuncularımı kutluyorum"
Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maça iyi başladıklarını ve rakipten daha net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. İşte o sözler...
Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maça iyi başladıklarını ve rakipten daha net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay maçından sonra kadro kalitesinin üst seviyede olduğu Adana Demirspor'la zor bir maça çıktıklarını belirtti.
Altay maçı kadrosuna göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktıklarını dile getiren Karaman, "Maç 1-1'e gelince motivasyonumuzu, takımın şevkini olumsuz etkiledi. Kayseri benim şehrim. Bu şehrin, bu taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerekiyor. Taraftarın maçtan sonraki söylemi çok önemli." dedi.
Oyuna teknik anlamda iyi başladıklarını anlatan Karaman, şöyle konuştu:
"Golden önce de pozisyon yakaladık. Çok güzel bir gol attık. Golden sonra biraz daha fiziksel tempomuzu ortaya koyup ikinci golü düşünmemiz gerekirdi. Burada da rakibin topa sahip olduğunda kaliteli ayaklarının iyi pas yapması buna engel oldu. Rakip üzerimize geldi fakat gol vuruş bölgesinde pozisyonları yok. İkinci yarıda zaman zaman şut attılar, pas yaptılar. Çok basit bir gol yedik. Bizim girdiğimiz pozisyonlar daha net. İyi mücadele edersek rakip kim olursa olsun farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Nokta transferler yapmak istiyoruz. 2-3 transfer yapmak istiyoruz. Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sakat oyuncularımızın da bir an önce takıma katılmasını bekliyoruz. O zaman daha farklı olacağız. Oyuncularımı kutluyorum."
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