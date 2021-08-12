14 Ağustos 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan Emre Demir harekatı! 5 yıllık sözleşme...

Dünya devi Barcelona, 5 senedir takip ettiği 17 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir için Kayserispor'a resmi teklifini sundu. İki takım arasında görüşmelerin devam ettiği ve genç oyuncuya 5 senelik sözleşme teklif edildiği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberi: Barcelona’dan Emre Demir harekatı! 5 yıllık sözleşme...
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

Dünya devi Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i transfer etmeye hazırlanıyor... 5 yıldır 17 yaşındaki yıldızı takip eden ve 2017'de genç orta sahayı denemek için İspanya'ya götüren Katalan ekibi, Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı.

Son dakika transfer haberi: Barcelona’dan Emre Demir harekatı! 5 yıllık sözleşme...

Fanatik'te yer alan habere göre; Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken İspanyol devi, genç futbolcuya da 5 yıllık sözleşme ve senelik vergiler dahil 600 bin Euro önerdi.

Son dakika transfer haberi: Barcelona’dan Emre Demir harekatı! 5 yıllık sözleşme...

1 SEZON DAHA KAYSERİ'DE

Barcelona en kısa zamanda görüşmeleri olumlu sonuçlandırmayı planlasa da transfer gerçekleşse dahi, Emre (17), 18 yaşından küçük olduğu için ya ocak ayına kadar ya da sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giyecek.

Son dakika transfer haberi: Barcelona’dan Emre Demir harekatı! 5 yıllık sözleşme...

Genç orta saha transferin resmileşmesi halinde Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra Barcelona'ya imza atan 3. Türk olacak.

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