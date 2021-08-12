1 SEZON DAHA KAYSERİ'DE



Barcelona en kısa zamanda görüşmeleri olumlu sonuçlandırmayı planlasa da transfer gerçekleşse dahi, Emre (17), 18 yaşından küçük olduğu için ya ocak ayına kadar ya da sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giyecek.