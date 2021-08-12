Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan Emre Demir harekatı! 5 yıllık sözleşme...
Dünya devi Barcelona, 5 senedir takip ettiği 17 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir için Kayserispor'a resmi teklifini sundu. İki takım arasında görüşmelerin devam ettiği ve genç oyuncuya 5 senelik sözleşme teklif edildiği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri
Dünya devi Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i transfer etmeye hazırlanıyor... 5 yıldır 17 yaşındaki yıldızı takip eden ve 2017'de genç orta sahayı denemek için İspanya'ya götüren Katalan ekibi, Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı.
1 SEZON DAHA KAYSERİ'DE
Barcelona en kısa zamanda görüşmeleri olumlu sonuçlandırmayı planlasa da transfer gerçekleşse dahi, Emre (17), 18 yaşından küçük olduğu için ya ocak ayına kadar ya da sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giyecek.
Genç orta saha transferin resmileşmesi halinde Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra Barcelona'ya imza atan 3. Türk olacak.
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