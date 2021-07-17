17 Temmuz 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Son dakika transfer haberi: Kayserispor Aaron Lennon'un sözleşmesini feshetti!

Kayserispor'da Lennon şoku! Sözleşmesi...
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.07.2021

Hes Kablo Kayserispor, İngiliz futbolcu Aaron Lennon'un sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Yeni doğan çocuğunu İngiltere'de yetiştirmek için Kayserispor'dan ayrılmayı tercih ettiği öğrenilen Aaron Justin Lennon, menajeri vasıtasıyla Kayserisporlu yetkililer ile görüşerek Kayseri'ye gelmeyeceğini iletti. Bunun üzerine Kayserispor Kulübü, İngiliz futbolcu Aaron Justin Lennon'un sözleşmesini feshetti. | Son dakika spor haberleri

Geçen sezon başında İngiltere'den transfer edilen Aaron Justin Lennon, yeni sezonda takımda kalmak istemedi.

Yeni doğan çocuğunu İngiltere'de yetiştirmek için Kayserispor'dan ayrılmayı tercih ettiği öğrenilen Aaron Justin Lennon, menajeri vasıtasıyla Kayserisporlu yetkililer ile görüşerek Kayseri'ye gelmeyeceğini iletti. Bunun üzerine Kayserispor Kulübü, İngiliz futbolcu Aaron Justin Lennon'un sözleşmesini feshetti.

İngiltere'nin Burnley takımından geçen sezon başında transfer edilen İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 36 Lig maçında görev yaparken 2 bin 685 dakika oyunda kaldı. 33 kez ilk 11'de sahaya çıkan Lennon 5 asist yaptı. 2 sarı kartı olan Lennon 1 de kırmızı kart gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor Alibec’i Sumudica'nın takımına gönderdi! Kayserispor Alibec’i Sumudica'nın takımına gönderdi!
Beşiktaş'tan ayrılan Mensah Kayserispor'a döndü! Beşiktaş'tan ayrılan Mensah Kayserispor'a döndü!
Süper Lig devlerinin gözdesi kulübüyle sözleşme uzattı! Süper Lig devlerinin gözdesi kulübüyle sözleşme uzattı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör