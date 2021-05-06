Son dakika spor haberi: Kayserispor'dan Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş hamle!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Kayseri ekibinden, bu maçın ardından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kayserispor'dan flaş bir açıklama geldi. Kayseri ekibi usulsüz seyirci alınması, seyircilerin hakaret ve saldırıları sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. İşte o açıklama

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