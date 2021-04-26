26 Nisan 2021, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı

Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'da 'nun ayrılığı sonrasında teknik direktörlük koltuğuna oturan , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

'de sıkıntılı günler geçiren 'da teknik direktör işe koyuldu. Teknik direktör ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Yalçın Koşukavak, sarı kırmızılı futbolcular ile ilk idmanını gerçekleştirdi.

Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Denizlispor maçında takımındaki yerini alıp eski takımına karşı 3 puan mücadelesi verecek olan Yalçın Koşukavak, sarı kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanında takımın başında yer aldı.

Kayserispor yeni teknik direktörünü açıkladı! haberin devamı

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